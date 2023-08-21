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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى خلال شهرين

أسعار الغاز
أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى في شهرين مع استعداد العمال في منشآت التصدير بأستراليا للإضراب وهو ما قد تؤثر بشكل كبير على الإمدادات العالمية من الغاز في الفترة التي تسبق فصل الشتاء.

وتهدد الاضطرابات بالتأثير على 10٪ من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو احتمال يبقي التجار في أوروبا على حافة الهاوية.

ولا تزال المنطقة تتعافى من أزمة الطاقة العام الماضي، عندما تركتها تخفيضات الإمدادات الروسية معرضة بشدة للتحولات في السوق العالمية الضيقة.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إثر نتائج التداول، اليوم الإثنين، بنسبة 9.7٪، لتصل إلى 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن ICE.

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وافتتحت العقود العاجلة لشهر سبتمبر المقبل على مؤشر TTF أكبر مركز في أوروبا، التداول عند 478.1 دولار لكل ألف متر مكعب، والذي أصبح السعر الأقصى لليوم، ثم تم تداول أحدث العقود الآجلة عند 450.1 دولار.

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