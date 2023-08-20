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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صربيا تتعهد بتزويد المجر بشحنات من الغاز الطبيعي الروسي

صدى البلد

قال بيتر سيجارتو وزير خارجية المجر، اليوم الأحد، إن صربيا ستزود بلاده بشحنات متزايدة من الغاز الطبيعي الروسي إذا واصلت أوكرانيا إنهاء اتفاقية نقل الغاز مع روسيا.

 

وأضاف بيتر سيجارتو:  إن رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، التقى برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، وأكد له أن صربيا ستكون قادرة على إمداد المجر بالمزيد من الغاز الروسي إذا رفضت كييف تمديد اتفاقية تسمح لها بعبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

 

وقال بيتر سيجارتو "سمعنا في الأيام الأخيرة أن أوكرانيا ترغب في إنهاء اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المبرمة سابقًا مع روسيا". "اليوم، أوضح الرئيس الصربي أنه إذا كانت المجر ترغب في زيادة شحنات الغاز الطبيعي عبر صربيا إلى المجر، فعندئذ يمكن لصربيا ضمان سعة الشحن اللازمة."

 

وجاء الاتفاق بعد أن أشار وزير الطاقة الأوكراني، جالوشينكو، إلى أن كييف من غير المرجح أن تمدد اتفاقية العبور التي تنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول الأوروبية عبر أوكرانيا. ومن المقرر أن تنتهي هذه الاتفاقية العام المقبل.

 

تحصل المجر على ما يقرب من 80 ٪ من غازها الطبيعي من روسيا - بشكل أساسي عبر خط أنابيب ترك ستريم الذي يمر عبر صربيا إلى جنوبها - وقد حاربت بقوة العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي. حتى بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، سعت المجر إلى تبسيط وصولها إلى الوقود الأحفوري الروسي، بحجة أنها ضرورية لأمن الطاقة لديها.

 

خلال زيارة لموسكو في أبريل، قال وزير الخارجية بيتر سيجارتو إن شركة الطاقة الروسية الحكومية جازبروم وافقت على السماح للمجر، إذا لزم الأمر، باستيراد كميات من الغاز الطبيعي تتجاوز الكميات المتفق عليها في عقد طويل الأجل أبرم في عام 2021.

 

يوم الأحد، قال بيتر سيجارتو إن أوربان التقى أيضًا برئيس تركمانستان، سيردار بيردي محمدوف، وأعرب عن اهتمامه بأن تصبح المجر وجهة مستقبلية ونقطة عبور لصادرات الغاز المستقبلية من تركمانستان.

 

تستضيف أوربان قادة تركيا وصربيا والبوسنة وقطر وعدد من دول آسيا الوسطى يوم الأحد حيث تقام بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست.

 

تعكس تشكيلة الضيوف، الخالية من أي قادة من حلفاء المجر في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، دفع أوربان لزيادة التعاون الدبلوماسي والسياسي مع الأنظمة في البلقان وآسيا.

صربيا المجر غاز طبيعي روسي

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