"حلقت شعرها زيرو وصبغته".. أسما شريف منير تواصل إثارة الجدل وتعليقات صادمة من الجمهور

نالت الفنانة أسما شريف منير، نصيب الأسد من الانتقادات اللاذعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة من خلال مهرجان القاهرة للدراما، والتي أقيمت نسخته الثانية في مدينة العلمين الجديدة، وسط احتفالية مميزة للمهرجان في دورته الثانية.

إطلالة أسما شريف منير تثير جدلا كبيرا.. وتعليقات صادمة من الجمهور

وحلت الفنانة أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل، إذ أنها لم تكتف فقط بحلاقة شعرها "زيرو" وإنما قامت بصبغه باللون الأبيض، في إطلالة كانت مثيرة جعلتها واحدة من أكثر الأسماء تداولا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

إطلالة أسما شريف منير في مهرجان القاهرة للدراما، لم تمر مرور الكرام على المتابعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تلقت الأخيرة، انتقادات واسعة وكبيرة جدا من خلال "السوشيال ميديا"، خاصة من خلال موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقا.

وقال حساب باسم خالد أبو عمرو: "جنون التريند، هي فشلت كمذيعة وفشلت كممثلة، وفشلت كمقدمة محتوى، ومازالت تبحث عن الشهرة، وحلقت شعرها لتكون تريند لا أكثر".

فيما قال حساب آخر باسم "شيخ البلد": "حاجة تافهة جدا هدفها من وراها الشهرة لا أكثر".

فيما قال حساب باسم أميرة محمود: "كل ده عشان الشهرة، حلقت شعرها عشان تتشهر، هي مش مريضة نفسيا، ولكنها مريضة شهرة".

وقالت سلمى التوم: "أسما شريف منير هدفها التريند من ده كله".

ورصدت قناة العربية، تقريرًا عن مقطع الفيديو الخاص بالفنانة أسما شريف منير، والتي قررت إزالة شعرها، إذ أثارت الأخيرة جدلًا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت في مقطع فيديو ممسكة بماكينة حلاقة تقوم بإزالة شعرها في واحد من التصرفات التي وصفته بعض البنات بالجنوني، مرددة: "يا نهار أسود.. إيه الجنان ده".

وقالت أسما شريف منير تعليقًا على هذا الحدث، إنها تعاني من تساقط في الشعر في الفترة الحالية، ولذلك اتخذت هذه الخطوة الجنونية، وجاء تعليقها الكامل كالآتي: "قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي أخده، أبدأ من جديد، أحرر نفسي وافتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدا بس حسسني بقوة وتفاؤل، رميت ورايا حاجات كتير أوي بمجرد أني شلت شعري".