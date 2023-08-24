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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الناس اتنمروا عليها".. اتهامات وهجوم على أسما شريف منير بسبب حلاقة شعرها ..فيديو

أسما شريف منير
أسما شريف منير

أثارت الفنانة أسما شريف منير، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد واحد من التصرفات الجنونية التي اتخذتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام كبير من كافة متابعيها على "السوشيال ميديا" بالتصرف الذي قررت اتخاذه، وإعلانه أمام الجميع. 

وقررت الفنانة أسما شريف منير أن تزيل شعرها بواسطة ماكينة حلاقة أمام متابعيها، في واحد من القرارات الجنونية بحسب وصف الجماهير والمتابعين الذين علقوا على مقطع الفيديو الذي طرحته الأخيرة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام". 

أسما شريف منير تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا عن مقطع الفيديو الخاص بالفنانة أسما شريف منير، والتي قررت إزالة شعرها، إذ أثارت الأخيرة جدلًا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت في مقطع فيديو ممسكة بماكينة حلاقة تقوم بإزالة شعرها في واحد من التصرفات التي وصفته بعض البنات بالجنوني، مرددة: "يا نهار أسود.. إيه الجنان ده". 

وقالت أسما شريف منير تعليقًا على هذا الحدث، إنها تعاني من تساقط في الشعر في الفترة الحالية، ولذلك اتخذت هذه الخطوة الجنونية، وجاء تعليقها الكامل كالآتي: "قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي أخده، أبدأ من جديد، أحرر نفسي وافتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدا بس حسسني بقوة وتفاؤل، رميت ورايا حاجات كتير أوي بمجرد أني شلت شعري". 

ولاقى تصرف أسما شريف منير، تفاعلا كبيرا من قطاع كبير من متابعيها، وسط دعم قوي جدا، إذ قالت رحمة حسن: "حرية.. راحة.. جميلة يا أسومي"، فيما قالت ياسمين رحيمي: "أنا فخورة بيكي"، بينما قالت حساب آخر: "أنتي قوية وشجاعة". 

دعم أسما شريف منير لم يكن هو الخيار الذي اختاره متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لانتقادات وهجوم لاذع أيضا من قبل البعض، حيث قال مينا المدرس: "هو إيه علاقة الشعر بالقوة؟"، فيما قالت "دكتورة بسنت خضر": "هو في ناس ربنا بيديلها نعم عشان يختبرها وانتي رميتي النعمة دي، مش حاجة حلوة خالص"، بينما اتهمها البعض الآخر بعمل ذلك من أجل الشهرة، حيث قال محمود إبراهيم: "أسما شريف منير حلقت شعرها لايف عشان الناس تتعاطف معاها ويدوها طاقة إيجابية قاموا اتنمروا عليها زيادة". 

أسما شريف منير مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ماكينة حلاقة شريف منير

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