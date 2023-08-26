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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب في حظيرة بالوادى الجديد

جانب من الحريق
جانب من الحريق

سيطرت قوات الدفاع المدني  بالوادي الجديد علي حريق بحظيرة ماشية بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة  بسبب اشتعال محول كهرباء، كما نفق عدد من الماشية بسبب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران.


ورد إخطار أمنى لمدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بحظائر ماشية داخل مزرعة بمركز الداخلة وتبين اشتعال محول كهرباء تسبب في نشوب حريق بمجموعة حظائر ماشية داخل مزرعة بقرية " الهنداو" التابعة لمركز الداخلة.

أسفر الحريق عن عن إصابة كل من صابر ابو السعود شهاب، 50 سنة، بجروح سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد عيد عمر، 35 سنة، باختناق مع ضيق في التنفس، وجرى نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أسفر الحريق عن نفوق رؤوس ماشية جاري حصرها عقب الانتهاء من إخماد الحريق.

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انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، مع سيارات الوحدة المحلية للقرية والمركز لإخماد النيران، وتم تحرير محضر بالحريق وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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