إنارة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

أنارت وزارة الخارجية، مبنى الوزارة، اليوم الجمعة، بالرقم 80؛ احتفالا بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

واحتفلت السفارة الروسية في مصر بهذه المناسبة، حيث سلطت الضوء على إنارة مبني وزارة الخارجية المصرية بالرقم 80.