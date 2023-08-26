تسمم أب وطفليه في البلينا بسوهاج

أصيب أب في منتصف الثلاثينات من العُمر، وطفليه الذي مازالت خطى عمرهما في العقد الأول، بآلام شديدة بالبطن وقئ مستمر؛ إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بمنزلهم بناحية قرية السمطا دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى برديس مفادها وصول كل من:" ف. ع. ع- 35 سنة، وطفليه م ف. ع- 3 سنوات، وم. ف. ع- 5 سنوات- ويقيمون بقرية السمطا"، مصابين بآلام شديدة بالبطن وقئ مستمر.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال الاب قرر إصابتهم المنوه عنها؛ إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، وتم حجزهم بقسم الباطنة بمستشفى برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج؛ لمتابعة حالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.