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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب ملتقى الأنشطة بجامعة سوهاج يشاركون بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة

صدى البلد

شارك طلاب ملتقي إعداد الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية، والذي تنفذه جامعة سوهاج، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب الصعيد في توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة حياة كريمة، ذلك بناءًا على دعوة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج ان مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضعت على عاتقها مسئولية التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً لتحسين ظروفهم المعيشية، وتأمين حاجاتهم الأساسية.

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جامعة سوهاج

وأكد انها مبادرة تاريخية وغير مسبوقة،  حيث نقلت عددًا كبيرًا من القرى من حالة التهميش إلى قرى نموذجية تتوافر بها كافة المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق والبنية التحتية، مما ساهم فى تحويلها إلى قرى نموذجية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه شارك وفود الجامعات في مبادرة حياة كريمة، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا، وتم عقد لقاء مع العميد محمد كمال مسئول عن مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، لتوعية الطلاب بمبادئ وأهداف وأهمية مبادرة حياة كريمة ودور الدولة والقيادة السياسية في هذا الشأن.

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