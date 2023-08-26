رانيا يعقوب: انضمام مصر لـ«بريكس» يحول التبادل التجاري مع أكبر اقتصاديات العالم بالعملة المحلية

خصصت الإعلامية إيمان الحصري٫ فقرة من برنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “دي إم سي”٫ للحديث عن دعوة مصر للانضمام إلى التكتل الاقتصادي الأهم في العالم “بريكس”.

وقالت رانيا يعقوب٫ الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية٫: “البريكس منظمة اقتصادية تجارية ومن الممكن أن تتحول مستقبلا إلى ناد سياسي”.

وأضافت: “الهدف الأساسي حاليا من البريكس هو اقتصادي وتجاري”٫ لافتة إلى أن: “تجمع بريكس يضم أكبر اقتصاديات ناشئة وصاعدة على مستوى العالم٫ وقوته تأتي من حجم تلك الاقتصاديات”.

وأشارت رانيا يعقوب٫ الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية٫: “الهدف من وجود تجمع بريكس؛ هو هدف كبير، ليس مقتصرا على تقليل هيمنة وسيطرة الدولار”٫ موضحة أن: “دخول مصر هذه المنظمة؛ سيجعل التبادل التجاري مع أكبر اقتصاديات العالم، بالعملة المحلية الخاصة بها”.