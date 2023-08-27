إصابة 23 من مشاة البحرية الأمريكية في تحطم مروحية بأستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، عن إصابة 23 من مشاة البحرية الأمريكية جراء تحطم مروحية في منطقة داروين.

فيما أفادت وسائل إعلام أسترالية، بأنه تم إنقاذ 5 من مشاة البحرية الأمريكية ونقلهم جوًا إلى المستشفى.

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية أعلنت اليوم الأحد، وقوع حادث ينخرط فيه أفراد من وزارة الدفاع الأمريكي أثناء تدريبات "بريداتور ران 2023" بالقرب من مدينة داروين بأستراليا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية، إن الحادث وقع اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في جزيرة ميلفيل، أثناء التدريبات.

وأضاف أن التركيز ينصب الآن على التعامل مع الحادث وضمان سلامة المتواجدين فيه.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، أن طائرة هليكوبتر من طراز في-22 أوسبري تحطمت قبالة ساحل داروين في جزيرة ميلفيل، وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان صادر عنها اليوم "تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية، ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية"، نافية بذلك أي تورط في حادث سقوط المروحية.

وعقب ذلك، علق رئيس الوزراء الاسترالي، أنتوني ألبانيز، على الحادث، ووصفه بأنه حادث "صعب".

وقال ألبانيز، متحدثًا إلى الصحفيين في بيلبارا، إن قوات الدفاع الأسترالية تعمل مع شركائها الأمريكيين لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وتابع: "تركيزنا كحكومة ووزارة دفاع ينصب على الاستجابة للحوادث والدعم في هذا الوقت العصيب".

وأكد: "نحن نركز على تقديم المساعدة العملية على الأرض. ومن الواضح أن هذا حادث مؤسف".