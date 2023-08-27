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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين

صدى البلد

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أرض  مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات  السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة.

 

وأكد الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول واضحة فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016 ، وقد تضمنت تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات.

 

أشار إلى أن مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة  تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الإسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظراً لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأكد أنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى.


ولفت الملا إلى أن عام 2023 شهد تأسيس مشروعات تتم لأول مرة بمصر لمنتجات  الصودا آش، ومنتجات السليكون.

 

وخلال عرض توضيحى للمشروعات المخططة على أرض بتروكيماويات المجمع الصناعى بمدينة العلمين.

 

أشار المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى أن الأرض مخطط أن تضم المشروعين وأيضاً مشروع المرافق والخدمات اللوجستية لخدمة المشروعات بالمنطقة.

 

واستعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت  التجهيزات التى قامت بها بتروجت فى أرض المشروعات، وإقامتها سور خرسانى بطول حوالى 12كم لتأمين الأرض ، تم تنفيذ مكوناته بيارد بتروجت بالعلمين.

 

 ويهدف مشروع الصودا آش (كربونات الصوديوم ) إلى إنتاج حوالى 600 ألف طن سنوياً وذلك إلى جانب مشتقاتها مثل الصودا آش الخفيفة والصودا آش الثقيلة وبيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل السليكا المترسبة وكربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، وجار اختيار المقاول العام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 685 مليون دولار.


ويهدف مشروع العلمين للسيلكون المعدنى  إلى استغلال 130 ألف طن سنوياً من خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محلياً لإنتاج 45 ألف طن سنوياً من مادة السيليكون المعدنى كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية حوالى 172 مليون دولار.


ويعد المشروع ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية، وقد تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية وجار إعداد كراسة الشروط والمواصفات لاختيار المقاول العام.

 

حضر الجولة التفقدية المهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والكيميائى سعد هلال مستشار مشروعات البتروكيماويات  بالإضافة إلى نواب رئيس شركة إيكم للعمليات الكيميائى محمد ذكى والمالية المحاسب حلمى صقر والتسويق وتنمية الأعمال المهندس جودت صادق ومساعد السلامة والصحة المهنية الكيميائى صلاح رياض ود. تامر هيكل مدير عام التخطيط والمشروعات ود.م أمجد كامل رئيس شركة السيليكون المعدنى والمهندس شاهر رضا الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للصودا آش.

مدينة العلمين البتروكيماويات وزير البترول مشروعات السيلكون المعدنى

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