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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعدام علني.. من اغتال قائد فاجنر؟ الشعب الروسي يجيب

صدى البلد

يعتقد 8 في المائة فقط من الروس أن فلاديمير بوتين كان مسؤولاً عن وفاة زعيم مجموعة فاجنر للمرتزقة يفجيني بريجوزين، وفقاً لاستطلاع للرأي أجري بعد تسع ساعات من تحطم الطائرة الذي أودى بحياة بريجوزين.

 

أظهر الاستطلاع عبر الإنترنت الذي أجراه معهد Open Minds Institute، وهو مركز أبحاث دولي، لصالح صحيفة صنداي تايمز، أن 2% فقط من مؤيدي النظام يعتبرون بوتين المذنب. وارتفعت نسبة اللوم على بوتين إلى 21 في المائة بين الروس الذين تصنفهم المنظمة على أنهم "معتدلون" و50 في المائة بين "الليبراليين".

 

يعتقد العدد الأكبر من المشاركين، 28.4 في المائة، أن الحادث كان مدبرا، بينما ألقى 28.3 في المائة باللوم على صعوبات فنية أو خطأ من الطيار.

 

قال سفياتوسلاف هنيزدوفسكي، الرئيس التنفيذي الأوكراني لمركز الأبحاث، الذي تأسس في بداية شهر مارس من العام الماضي لأبحاث الرأي العام في روسيا: يبدو أن نسبة 2% من مؤيدي النظام الذين يلقون اللوم على بوتين في وفاة بريجوزين هي نسبة منخفضة للغاية. أعتقد أنهم لا يجرؤون على تصور أن بوتين يفعل ذلك لأنه سيدمر صورتهم عن الواقع تمامًا.

 

إن تحقيق نتائج استطلاعية دقيقة داخل روسيا أمر صعب. ولا يمكن استبعاد الانحياز لصالح النظام، بسبب الخوف من التداعيات. ومع ذلك، فإن الاستبيانات المجهولة عبر الإنترنت مثل هذه تعتبر أقل تحيزًا من الاستطلاعات التي يتم إجراؤها شخصيًا أو عبر الهاتف.

 

يختار معهد Open Minds أيضًا الأسئلة التي تطرح ما يشعر به الآخرون، مما قد يسمح للمستجيبين في روسيا بمشاركة مشاعرهم بشكل أكثر صدقًا بشأن المزاج العام.

 

في حين يعتقد 13.6% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن من المحتمل حدوث تمرد آخر لمجموعة فاجنر، يعتقد ما يقرب من الربع أن معظم الروس سيؤيدونه.

 

كما وافق 70 في المائة من المشاركين إلى حد ما على القول بأن بريجوزين كان بطل "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا والذي قُتل ظلما.

 

فيما يتعلق بالتأثير على المجتمع الروسي، نرى هذا التوقع المحتمل لانقلاب ثان ومشاعر القلق والتوتر والحزن فيما يتعلق بوفاته.

 

قال هنيزدوفسكي: "في هذه الأثناء، ترى النخبة أن روسيا أصبحت دولة مافيا حيث يتم حل النزاعات بهذه الطريقة خارج نطاق القضاء: إنه في الأساس إعدام علني". 

 

"يمكنك مقارنتها بليلة السكاكين الطويلة عام 1934 في ألمانيا النازية، أو عمليات التطهير التي قام بها ستالين. وأضاف: "كانت قوات فاجنر تأمل في أن يعيش بريجوزين حياة في المنفى مثل حياة تروتسكي، لكن بينما استغرق ستالين 11 عامًا لقتل تروتسكي، فقد استغرق الأمر من بوتين شهرين فقط لتدمير بريجوزين". 

 

وقع الرئيس بوتين يوم الجمعة مرسوما يدعو جميع موظفي شركة فاجنر وغيرهم من المقاولين العسكريين الروس الخاصين إلى أداء يمين الولاء للدولة الروسية.

 

وتم اعتقال يان بتروفسكي، 36 عامًا، وهو قائد ميليشيا روسية يمينية متطرفة تابعة لفاجنر، في فنلندا في انتظار تسليمه المحتمل إلى أوكرانيا.

 

روسيا تحطم طائرة قائد فاجنر

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