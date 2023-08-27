دعاء المولود من السنة النبوية.. كلمات في أهم أوقات السرور والبهجة احرص عليها

دعاء المولود من السنة النبوية ، يفرح الإنسان كثيرا بقدوم طفل له في حياته، فهي من أهم أوقات السرور والبهجة ، وعلى الآباء والأمهات تحصين أبنائهم من الحسد والدعاء لهم أن يكونوا في طاعة الله وبارين بوالديهم وأن يبعد عنهم الأشرار والأضرار منذ اللحظات الأولى لميلادهم، هم نعمة عظيمة ذكرها القرآن في أكثر من موضع ودعاء المولود من السنة النبوية نوضحه في السطور التالية..



وفي دعاء المولود من السنة النبوية لم نقرأ أن هناك دعاء خصصه النبي، لكن كان هناك مجموعة من السنن المستحبة التي كان يفعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الأذكار للإمام النووي ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، أنه علم إنساناً التهنئة فقال: قل: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

ويستحب أيضا في دعاء المولود من السنة النبوية منها اللهم إني أسألك لها قوّة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذّهن.

-اللهمّ يا معلم موسى وآدم علمها، ويا مفهم سليمان فهمها، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتها الحكمة وفصل الخطاب.

-اللهم اجعله هاديا غير مضل، اللهم اجعل أوفر عبادك حظًا في الدّنيا والآخرة اللهم حَبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الرّاشدين.

-أعوذ بكلمات الله التامات، والتي لا يجاوزهن برًا ولا فاجرًا، ومن شر ما خلق وبرأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.

- اللهم ارزقه المعلم الصالح والصُحبة الطيبة، اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد - صلى الله عليه وسلم-، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

-اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نوراً وحكمة، اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين.

- اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته، اللهم افتح عليه أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمّن سواك، ولا تولّه وليّاً سواك.

- ونقول في دعاء المولود اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين، اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

- اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع. اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.

دعاء من رزق بمولود

دعاء من رزق بمولود البنات والأولاد هم قرة الأعين نعمة من الله تتطلب الشكر في كل وقت كما أن الوالدين عليهم أن يحصنوا أولادهم ببعض الآيات الموجودة في القرآن الكريم مثل آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين. روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهنّ، وأطعمهنّ، وسقاهنّ، وكساهنّ من جدّته، كنّ له حجاباً من النّار يوم القيامة “، وسواء كان المولود ذكراً أو انثي فيستحب الدعاء بكل ما هو خير.

-ويستحب في دعاء من رزق بمولود أن يقول اللهم إني أسألك من كل قدر وافق إرادة حاسد. اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار اللهم اجعله أوفر حظًا في الدنيا و في الأخرة اللهم أجعله من حراس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين وألطف به يا كريم.

-اللهم اجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

- اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم.

- اللهم اجعلني وأولادي من المعافين من البلاء برحمتك، المعصومين من الذنوب والزلَلَ والخطأ بتقواك.

- ونقول في دعاء من رزق بمولود اللهم إني أحبهم حباً يجهلونه هم وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي لهم وفقهم ويسر أمرهم، وأسعدهم وحقق أمنياتهم واحفظهم، ولا تريني فيهم بأساً يبكيني.

- اللهم اجعلني وأولادي من الموفّقين للخير والرّشد والصّواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية.

ويستحب أيضا في دعاء من رزق بمولود قول اللهمّ اجعلهم في حفظك وكنفك، وأمانك وجوارك، وعياذك وحزبك وحرزك، ولطفك وسترك من كلّ شيطان وإنس وجان وباغٍ وحاسد، ومن شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

-اللهمّ اجعلهم من أوليائك وخاصّتك الّذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

دعاء المولود حصن المسلم

دعاء المولود حصن المسلم، قد يكون حصن المسلم مرجع للكثير من الناس لسهولته وقصر أدعيته كما أن أصبح موجودا الكترونيا على أغلب الهواتف ، ومن هذا المنطلق دعاء المولود حصن المسلم بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره.

ويستحب في دعاء المولود أن نقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع. اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.

-اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم. اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار. أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم اجعله أوفر حظاً في الدنيا وفي الآخرة.

- اللهم اجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

- اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين.

- اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً. اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نوراً وحكمة.

ومن الكلمات الجميلة في دعاء المولود أن نقول أيضًا اللهمّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إنّي تبت إليك وإنّي من المسلمين، وأعذني وذريتي من الشّيطان الرّجيم.

اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. الحمد لله الذي رزقني هذا المولود، اللهم اجعله قرّة عين لنا.

-اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظاً في الدنيا والآخرة.

- اللهم اشدد أزره، وقوِّ عزيمته، وأنر بصيرته، واجعله من أهل التمكين والاستخلاف. رب اشرح له صدره، ويسر له أمره، واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قوله. اللهم علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا مباركا.



الحمد لله الواهب المعطي على ما رزقكم من نعمة، اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله من الصالحين البارين، وأعز به الإسلام والمسلمين.

الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، بارك الله لكم في الموهوب، اللهم انبته نباتًا حسنًا، وبارك لهم فيه.

يا الله يا رب السماء يا واهب الناس نحمدك على ما وهبت من النعمة، اللهم اجعله من الصالحين البارين.