دعاء آخر أيام السنة الهجرية.. 7 كلمات تجعلها نهاية كل ألم وحزن ردده للمغرب

يعد دعاء آخر أيام السنة الهجرية 1444 من أهم الأدعية والكنوز التي نحتاجها الآن حيث بدأ آخر أيام شهر ذي الحجة الهجري مع أذان فجر اليوم الثلاثاء ، وهو آخر شهور العام الهجري ، وهو ما يعني أننا نشهد في هذا الوقت الساعات الأخيرة من العام الهجري 1444 الذي ينقضي ليضعنا في نهاية سنة هجرية وبداية أخرى جديدة، وحيث إنها نهاية السنة الهجرية ونهاية أحد الأشهر الحُرم ، فهذا يجعل هذه الساعات القليلة المتبقية هي أفضل توقيت نردد فيه دعاء آخر أيام السنة الهجرية والذي قد يضع نهاية لأحزانك ويأتي لك بالبشارات التي تنتظرها، ولا تزال الفرصة لاغتنام دعاء آخر أيام السنة الهجرية ونفحاته وبركاته ممتدة إلى أذان المغرب اليوم ، أي أن كل ما تبقى من العام الهجري 1444 هو ما يقرب من 12 ساعة فقط ، لذا عليك ألا تفوت فيه لحظة وأكثر من الدعاء لتجد فيه الإجابة إن شاء الله تعالى.

دعاء آخر أيام السنة الهجرية

اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم في نهاية العام الهجري أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.

اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

اللهم اجعله عام خير وبركة وسعادة على أبنائنا وبناتنا، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ونور بالعلم عقولهم وأرزقهم المعلم الكافي والصديق الوافي وأصلحهم وأصلح بهم.

دعاء آخر السنة الهجرية

1. اللهم اختم لنا هذا العام برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

2. اللهم لا تخرجنا من عامنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

3. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

4. اللهم إنك عفو كريم تاللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

7. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

8. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

9. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

12. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

14. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.

15. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

آخر أيام السنة الهجرية

حددت دار الإفتاء المصرية، آخر أيام السنة الهجرية 1444 ؟، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا ، وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1445، وذلك بعد غروب شمس أمس الإثنين بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

و قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام السنة الهجرية 1444 ، فهو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.