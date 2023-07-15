صلاة في آخر العام الهجري تفرج الكرب وتفتح أبواب الرزق.. اغتنمها بـ4 ركعات

تستعد السنة الهجرية 1444 للرحيل خلال الساعات المقبلة ، فلم يتبق منها سوى أقل القليل ، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال العام الهجري الجديد - هلال شهر المحرم - عند غروب شمس بعد غد الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة والثامن عشر من يوليو، بما يجعلنا نغتنم آخر نفحاتها من خلال صلاة في آخر العام الهجري تغفر ما جنينا من الذنوب وتفرج ما يكدر صفو عيشنا من كروب وتفتح لنا أبواب الرزق، لنستقبل العام الهجري الجديد 1445 ، بلا ذنوب ولا أحزان ومن ثم بسعادة وفرحة، ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، فقد أخبرنا عن صلاة في آخر العام الهجري من أرع ركعات لها فضل عظيم، فبها يُكفر العبد ذنوبه، كما أنها تفتح له أبواب الرزق الوفير، وقد تؤدى مرة واحدة في العمر، وتُسمى صلاة التسابيح.

صلاة في آخر العام الهجري

قالت دار الإفتاء المصرية، عن صلاة في آخر العام الهجري تغفر الذنوب وتفرج الكروب وتفتح أبواب الرزق، إن صلاة التسابيح ورد في فضلها أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، وتُصلى صلاة التسابيح أربع ركعات (أى بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (أى سورة تختارها)، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات(سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) ١٥ مرة.

وأضافت أنه بعد ذلك تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا ًًََُ : سمع الله لمن حمده …..إلخ ثم تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات ثم تهوى ساجدا ً وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات.

وتابعت : ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وفذلك 75 مرة في كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

فضل صلاة التسابيح في آخر العام الهجري

ورد فضل صلاة التسابيح في آخر العام الهجري ، أن هناك 6 فضائل لـ صلاة التسابيح، فهي مُكفرة للذنوب، مُفرجة للكروب، مُيسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

كيفية صلاة التسابيح

كيفية صلاة التسابيح ورد في حديث نبوي أن صلاة التسابيح مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله تعالى بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة».

فى كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها».

بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة.

آخر العام الهجري

ورد أن آخر العام الهجري 1444 بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يكون يوم الثلاثاء 30 ذي الحجة و الموافق 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444 أي أنه آخر العام الهجري فيما أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام العام الهجري الجديد 1445 هو يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، ومن المقرر أن تحسم دار الإفتاء هذا من خلال استطلاع هلال العام الهجري - هلال المحرم- بعد غروب شمس بعد غد الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1444هـ، والسابع عشر من يوليو 2023م ، للتحقق هل الرؤية توافق الحساب الفلكي ويكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445أم لا ، ومن المقرر أن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو 2023 «يوم الرؤية».