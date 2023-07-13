دعاء آخر العام الهجري.. بـ7 كلمات يبشرك الله بخير ما تنتظره

يعد دعاء آخر العام الهجري1444 من أهم الأدعية والكنوز التي نحتاجها بهذه الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة، وهو آخر شهور العام الهجري ، بما يضعنا الآن الآن في نهاية سنة هجرية وبداية أخرى جديدة، حيث يوافق اليوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وحيث إنها نهاية السنة الهجرية ونهاية أحد الأشهر الحُرم ، فهذا يجعل هذه الأيام القليلة المتبقية هي أفضل توقيت نردد فيه دعاء آخر العام الهجري والذي من شأنه أن يضع نهاية لأحزانك ويأتي لك بالبشارات التي تنتظرها، ولا تزال الفرصة لاغتنام دعاء آخر العام الهجري ونفحاته وبركاته ممتدة لخمسة أيام وهي كل ما تبقى من العام الهجري 1444، لذا عليك ألا تفوت فيه لحظة وأكثر من الدعاء لتجد فيه الإجابة إن شاء الله تعالى.

دعاء آخر العام الهجري

اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.

اللهم في نهاية العام الهجري أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

اللهم اجعله عام خير وبركة وسعادة على أبنائنا وبناتنا، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ونور بالعلم عقولهم وأرزقهم المعلم الكافي والصديق الوافي وأصلحهم وأصلح بهم.

دعاء نهاية العام الهجري

1. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

2. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

3. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

4. اللهم إنك عفو كريم تاللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. اللهم اختم لنا هذا العام برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من عامنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

9. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

12. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

14. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.

15. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

موعد بداية العام الهجري الجديد

ورد بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام العام الهجري الجديد 1445 هو يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، حيث إن يوم الثلاثاء 30 ذي الحجة و الموافق 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444، ومن ثم يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445، ومن المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 29 يومًا، وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو 2023 «يوم الرؤية».