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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالضفيرة.. هلا السعيد تسحر القلوب في أحدث ظهور

هلا السعيد
هلا السعيد

خطفت الفنانة هلا السعيد أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".
 

وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستانا مجسما باللون السيلفر طويلًا ومكشوف الصدر أبرز رشاقةخصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.
 

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فيالعمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده هلال، لتجدد التعاون الفنيبينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل،كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.
 

 المسلسل يشارك في بطولته كلا من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف،دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراجأحمد سمير فرج.

 أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضاأزمات.

أسطورة العشق الفنانة هلا السعيد الفنان خالد زكي المداح أسطورة العشق المداح 3 حمادة هلال رانيا فريد شوقي دنيا عبدالعزيز

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