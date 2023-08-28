الرياض السعودي يضم لاعبة طائرة الزمالك

قام الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الرياض بضم نوران سعد لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك لخوض منافسات البطولة المحلية في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وإنضمت نوران سعد على سبيل الإعارة قادمة من نادي الزمالك، حيث ستخوض اللاعبة منافسات الدوري المحلي السعودي للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للكرة الطائرة خلال شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي في أكتوبر المقبل.

ويقود فريق الرياض السعودي للكرة الطائرة للسيدات المدرب المصري حاتم فاروق، والذي يسعى لقيادة الفريق لتقديم موسم قوي مع الفريق بعد التدعيمات الكبيرة التي أبرمها من أجل التواجد على منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن نوران سعد كانت قد توجت ببطولتي كأس مصر للكرة الطائرة، وبطولة أفريقيا مع نادي الزمالك، في أول مرة في تاريخ النادي.