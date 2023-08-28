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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: توجيهات السيسي بالاهتمام بالقطاع الخاص الصناعي يزيد من قدرة مصر الاقتصادية

النائب مدحت الكمار،
النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمامه.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم إلى توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

وقال عضو صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالقطاع الصناعي جاءت في وقتها، وتتماشى مع نهضة اقتصادية وصناعية، تعيشها مصر ورغبة دائمة في زيادة الصادرات للخارج إلى نحو 100 مليار دولار سنويا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس  السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. قائلا: إن الاهتمام بالقطاع الخاص الصناعي يعني تعزيزفرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال الموجودين فيه.

ولفت النائب مدحت الكمار، إلى استعراض الرئيس السيسي، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد قدراته التنافسية إقليميا وعالميا.

الرئيس السيسي القطاع الخاص الصناعي الصناعة المصرية التصنيع المحلى التطور التكنولوجي

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