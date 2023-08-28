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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| غرفة دبي تستعرض مزايا "منصة قطاعات الأعمال"

غرفة تجارة دبي
غرفة تجارة دبي

نظّمت غرفة تجارة دبي في الإمارات، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة توعوية إلكترونية حول المزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها ضمن "منصة قطاعات الأعمال" التي أطلقتها بداية العام الجاري، وذلك لتحسين أداء وكفاءة ونشاطات مجموعات ومجالس الأعمال.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تضم منصة قطاعات الأعمال مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التخصصية الاستثنائية، وتقدم باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعمالهم وتحقيق أهدافهم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: " تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في ازدهار بيئة الأعمال في إمارة دبي، إذ تعمل على ضمان تمثيل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتساهم في الحوار المتبادل مع الهيئات الحكومية، ومناقشة السياسات والتشريعات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتها، وتشكل منصة قطاعات الأعمال إحدى المبادرات النوعية الذكية التي تسهل علينا توفير كل الأدوات والوسائل التي تحتاجها مجموعات ومجالس الأعمال لتحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتها في تنمية اقتصاد دبي".

وتضم المنصة العديد من الخدمات، منها مكتبة رقمية للقوانين والتشريعات ذات الصلة، حيث تتيح المنصة لمجموعات ومجالس الأعمال فرصة تقديم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بخصوص التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية، كما توفر المنصة خدمات إلكترونية للترخيص والتجديد لتوفير الوقت والجهود وتبسيط الإجراءات.

وتوفر المنصة كذلك أدّلة إرشادية تحتاجها مجموعات ومجالس الأعمال للتأسيس وإدارة نشاطها بفعالية، بالإضافة إلى إمكانية حجز القاعات وغرف الاجتماعات والفعاليات في مقر غرف دبي إلكترونياً ومجاناً للمجموعات والمجالس، كما توفر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ترسخ التواجد الرقمي والذكي لمجموعات ومجالس الأعمال، وتحليل البيانات والتكنولوجيا وكيفية تنظيم فعاليات ناجحة، بالإضافة إلى توفير دعم إداري متكامل لتنسيق وتلبية متطلبات مجموعات ومجالس الأعمال.

وتوفر المنصة حلولاً سحابية متقدمة توفرها "زوهو" الشريك الاستراتيجي للغرفة، تشمل أكثر من 40 من الحلول السحابية الشاملة التي تستفيد منها مجموعات ومجالس الأعمال مثل خدمات إدارة علاقات العملاء، والمبيعات والعضوية والتمويل والعمليات والتسويق.

واستعرض ممثلو "زوهو" خلال الندوة التوعوية الإلكترونية الإرشادات والتوجيهات حول استخدام منصة التحول الرقمي لتمكين مجموعات الأعمال من تشغيل وتطوير عملياتها بالكامل ضمن البيئة السحابية.

وتتيح المنصة لمجموعات ومجالس الأعمال إمكانية إضافة تعليقاتهم وتوصياتهم إلكترونياً على التشريعات والقوانين والسياسات واللوائح المتاحة على المنصة، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ويسرع آلية التواصل بينهم، كما تساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد، وتعزز آلية التواصل بين الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله مجموعات ومجالس الأعمال، مما يرسخ دور الغرفة كممثل وصوتٍ لمجتمع الأعمال.

الامارات غرفة تجارة دبي دبي غرف دبي ندوة توعوية

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