الزراعة: زيادة إنتاجية فدان القمح إلى 26 أردبا بالأقصر .. تفاصيل

نظم الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة احتفالية في الاقصر لحصاد احد حقول القمح المشاركة فى مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة والتى تم زراعتها بأساليب وطرق الزراعة الحديثة لتوفير المياة وزيادة الكفاءة الإنتاجية. وذلك من خلال مشروع تعزيز المرونة المناخية وتحسين مستوى الأمن الغذائي لصغار المزارعين فى صعيد مصر، والذى ينفذ بالشراكة مع برنامح الأغذية العالمي وبتمويل من السفارة الهولندية بالقاهرة.



وذلك فى إطار الجهود المبذولة من وحدة إدارة المشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وذلك لتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وبمعدل مياه أقل .



وقامت وحدة إدارة المشروعات تحت رعاية الجهاز التنفيذي بتنظيم يوم حصاد موسع لمحصول القمح بإحدى التجميعات المشاركة فى مبادرة توحيد الحيازات الزراعيه المفتته بقرية المريس مركز الطود محافظة الأقصر.



حيث تم زراعة التجميعه بطريقة الزراعة على مصاطب ومساحة التجميعة ١٢ فدان وحيازة ١٦ مزارع .



وذلك بحضور د على حزين - رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، وروسيلا فانيلى نائب الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى بمصر وتيخو المستشار الزراعى بالسفارة الهولندية بالقاهرة.



وأوضح "حزين" أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفى ظل محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية الحادة قامت وزارة الزراعة من خلال الجهاز التنفيذى للمشروعات التنمية من خلال وحدة إدارة المشروعات بتطبيق الممارسات الزراعية (حرث - تسوية بالليزر - الزراعة على مصاطب - زراعة أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية بالإضافة إلى دعم المزارعين بالاسمدة والدعم الفنى من خلال الباحثين بمركز البحوث الزراعية.



لرفع الكفاءة الإنتاجية للحصول بنفس وحدة المساحة واستخدام أقل للمياه

كما أوضح م عماد عبدالله - مدير وحدة إدارة المشروعات أن معدل الزيادة فى إنتاجية المحصول قبل وبعد المشروع على مستوى محافظة الاقصر مع حث المزارعين على فكرة التبنى لتلك الطرق والممارسات التى تنفذها وحدة إدارة المشروعات .



كما تهدف الوحدة إلى رفع كفاءة الإرشاد الزراعى وتوعيه المزارعين من خلال تدريب المرشدين الزراعيين بالمحافظة وعقد ندوات وتدريبات على رأس الحقل للمزارعين لزيادة الوعى



كذلك بلغ إجمالى مساحة التجميعات لمحصول القمح فى محافظة الاقصر من بداية المشروع فى ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ حوالى ١٦٩٥ فدان فى صورة تجميعات زراعية .



وقد حقق الحقل الإرشادى اليوم إنتاجية بلغت ٢٦ أردب للفدان بزيادة قدرها ٩ أردب للفدان عن الحقل المقارن الذى بلغت انتاجيته ١٧ أردب ، وبلغ متوسط الوفر المائى ٤٥٠ م3/للفدان

كما تحدث المهندس عابدين على وكيل وزاره الزراعة بالأقصر عن أهمية تطبيق الممارسات الزراعية لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتوفير مياه الرى وحث المزارعين على توريد القمح للدولة.



كما أشار د موريس بديع استشارى المشروع لمحصول القمح إلى أهمية دور وحدة إدارة المشروعات فى تطبيق الممارسات الزراعية لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحصول ودعم المزارع بأعمال الميكنة الزراعية المختلفة من حرث وتسوية بالليزر وتوفير التقاوى العالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية وكذلك دعم الدولة فى زيادة سعر توريد القمح من ١٦٠٠ جنيه للعام السابق إلى ٢٠٠٠ جنيه للعام الحالى .



واستكمل استشارى المشروع شرح علامات نضج المحصول والتى يجب عندها الحصاد و الميعاد الأمثل الحصاد لمحصول القمح حتى لا يحدث فرط فى سنابل القمح وفقدان إنتاجية المحصول

وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع شهادات من قبل وحدة إدارة المشروعات وتكريم عدد من المزارعين المتميزين على مستوى المحافظة .



والجدير بالذكر أن عدد التجميعات الزراعية التى نفذها الجهاز التنفيذي من خلال وحدة إدارة المشروعات منذ بداية عام ٢٠٢٠ بلغت ٣٢٠ تجميعه زراعية على مستوى محافظة الأقصر.