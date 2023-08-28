الزمالك يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023، ويتم الدعوة للانتخابات طبقا للوائح والقوانين المتبعة يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان بالجريدة الرسمية.

وسيم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس إدارة الزمالك في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في بيان رسمي لها أمس الأحد، تولي الدكتور عماد البناني منصب المدير التنفيذي للزمالك بدلًا من حسن موسى، مع استمرار الثنائي أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتواجد عماد البناني في مقر نادي الزمالك صباح اليوم الاثنين لبدء مهام عمله بشكل رسمي، بتسيير الأعمال المكلف بها من قبل وزارة الشباب والرياضة والاعلان عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.