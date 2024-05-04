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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.

الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كاتدرائية جميع القديسين الدكتور سامي فوزي صلوات عيد القيامة

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