ركلة جزاء.. كهربا يضرب الجونة بالهدف الثالث للأهلي في الدوري

نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمي الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

كهربا يسجل الهدف الثالث في مرمى الجونة

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح حسين الشحات بعد عرقلة مدافع الجونة له.

ونجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

عاشور ومتولي يسجلان

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف الأهلي الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

فيما سجل محمود متولي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد عرضية من علي معلول الذي ارتدي شارة قيادة النادي الأهلي لأول مرة منذ لعبه للنادي الأهلي؛ لتصبح النتيجة 2-0 لصال المارد الأحمر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الجونة اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: وسام أبو علي .‏

دكة البدلاء

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏