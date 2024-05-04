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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي اليوم أمام الجونة

صدى البلد

يقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بتنفيذ تغييرات اضطرارية في التشكيلة المتوقعة للفريق اليوم أمام الجونة.

ومن المقرر أن يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة بين الأهلي ونادي الجونة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الـ21 من بطولة دوري NILE.

يتغيب رامي ربيعة عن التشكيلة بسبب  تراكم البطاقات، فيما يغيب أحمد عبدالقادر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

من المتوقع أن يظهر عمر كمال عبدالواحد في التشكيلة الأساسية بديلاً لمحمد هاني الذي يعاني من إصابة في الكاحل، بينما يتوقع أن يتم تضمين محمود متولي في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ بداية الموسم.

كما من المتوقع أن يشارك حسين الشحات بديلاً لأحمد عبدالقادر في خط الوسط.

وبناءً على التوقعات، يُتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.
- خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات.
- خط الهجوم: وسام أبو علي.

أحمد عبدالقادر السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي ستاد القاهرة محمد عبد المنعم مصطفى شوبير مروان عطية - خط الهجوم وسام أبو علي

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