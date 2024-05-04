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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقدم إمام عاشور .. الأهلي يتقدم على الجونة 1-0 في الشوط الأول بالدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

نجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول ضد الجونة بالتقدم بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف الأهلي  من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الجونة اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏
  • خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏
  • خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

دكة البدلاء 

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

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