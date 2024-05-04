الخطيب يجتمع بكولر قبل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا| تفاصيل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى، على السفر إلى تونس يوم 15 مايو الحالي استعدادًا لمواجهة الترجى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقي، المقرر لها 18 مايو بملعب رادس الأوليمبي.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الخطيب يجتمع بـ"كولر" بعد مواجهتي الجونة والاتحاد السكندري لوضع الترتيبات النهائية لمواجهة الترجي بنهائي دوري الأبطال وحسم مشاركة محمد الشناوي"



الأهلي يواجه الجونة مساء اليوم في الدوري

في المقابل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في السابعة من مساء اليوم مع الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع 21 لبطولة الدوري الممتاز.