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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت بالجملة.. استبعاد 11 لاعبا من قائمة الأهلي أمام الجونة

الاهلي
الاهلي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

وجاءت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة كالتالي: محمد الشناوي، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، وكريم الدبيس، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة، وكريم فواد، وحمزة علاء، ومحمد الضاوي كريستو، وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في خضم مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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