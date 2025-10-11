قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي وفرقه بالمحافظات ، بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة لحالات الكبار والأطفال بلا مأوى، والمرأة المعنفة وأطفالها، والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإبلاغ المختلفة التابعة للوزارة.

وقد بلغ عدد البلاغات التي تعامل معها فريق التدخل السريع خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري نحو 184 بلاغًا متنوعًا، موزعة كالتالي "132 حالة كبار بلا مأوى ، 33 حالة أطفال بلا مأوى ، 3 حالات للمرأة المعنفة وأطفالها بدون مأوى، 2 حالة إنسانية، 8 حالات لذوي الإعاقة، و6 مؤسسات رعاية اجتماعية رُصدت بها انتهاكات" .

وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد البلاغات كالتالي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، المنيا" .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعامل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، خاصة الفئات فاقدي الرعاية والمأوى، مشيرة إلى أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية المواطنين بلا مأوى، ورصد انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة حماية متكاملة وشاملة على مستوى الجمهورية.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع وفرقه بالمحافظات البلاغات على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لأبناء مصر (19282)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

