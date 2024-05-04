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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبو دم خفيف.. تامر حسني يعلن انضمام ميكا لفيلم «ري ستارت»

تامر حسني وسيد أسامة
تامر حسني وسيد أسامة

أعلن الفنان تامر حسني إنضمام سيد أسامة الشهير ب"ميكا" ، لأحدث أفلامه السينمائية “ري ستارت” تمهيدا لبدء تصويره خلال الأيام القادمة. 

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بسيد أسامة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “ميكا الوجه الجديد العسل ابو دم خفيف انضم لاسرة فيلم ( ريستارت) النهارده و للعلم اسمه الحقيقي سيد اسامه و ان شاء الله ليه مستقبل كبير في التمثيل شوفته النهارده انسان طيب و بيشقى من زمان مبروووووك يا ميكااا”.

وفيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم السمرة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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وعلى صعيد أخر ، أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما جديدًا، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور.

كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني فور كل أغنية يقدمها على المسرح  بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقه من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني يحضر الفترة الحالية لـ فيلم السينمائي الجديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أحدث أعمال تامر حسني سيد أسامة أخبار حفلات تامر حسني سيد أسامة ميكا فيلم رى ستارت

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