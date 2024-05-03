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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسالة تهنئة من تامر حسني لبسمة بوسيل لهذا السبب..والأخيرة ترد: بركاتك يا تيمو

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تستعد الفنانة المغربية بسمة بوسيل لطرح أحدث أغانيها بأسم “بدايات” والتى من المقرر أن تطرح يوم 10 مايو من الشهر الجاري ليوافق يوم عيد ميلادها ، كما أعلنت على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

و حرص الفنان تامر حسني، على دعم وتهنئة بسمة بوسيل، حيث كتب لها على الفيديو الذى نشرته ، معلقًا: "مليار مبروك يا أجمل بسوم في الدنيا، البدايات، أول أغنية رسمية في المشوار، حقيقي والله مش بجامل الأغنية دي من أجمل وأهم الأغاني، هتسمعوا وهتحكموا بنفسكم، يا رب كل النجاح ليكي يا بسوم"، لترد عليه بسمة بقولها: "بركاتك يا تيمو".

وأغنية “البدايات” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها: "طول ما هتحلمي وتحاولي تحققي، اتأكدي أنك اتوصلي واحد نهار"، حيث علقت على مقطع الفيديو بقولها: "بسمة بوسيل بعد سنة أخرى وصلت إلى إنجاز آخر.. الاحتفال بعيد ميلادي وإصدار أغنيتي الأولى قريباً إنّ شاء الله.. جرعة مضاعفة من الفرح والإنجاز.. إليكم البدايات الجديدة ومطاردة الأحلام".

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بعد غنائها تتر نهاية "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر توجه رسالة شكر إلى بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد عادت للغناء مرة أخرى، من خلال غنائها تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى شارك فى الماراثون الرمضاني2024،وهو بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وعلى صعيد متصل، كشفت الفنانة بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية تفاصيل جديدة عن أزمتها مع زوجها السابق تامر حسني، مشيرة إلى أن حلمها بالعودة للفنان تامر حسني سيتحقق.

وأضاف بسمة بوسيل، خلال لقائها ببرنامج "ع المسرح" المذاع علي قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن : "لما جيت مصر تقريبا كل أحلامي اتحققت، لقيت حب حياتي وفي نفس الوقت كنت بعمل ألبوم مع محسن جابر بس حسيت ساعتها إني عايزة اتجوز اكتر، وحبي لتامر حسني كان أكبر من الغناء".

وتابعت بسمة بوسيل، أن "وافقت إن ألبومي مينزلش لإني لما أعلن زواجنا أنا وتامر حسني كان هناك حملات غريبة على الإنترنت وقتها تامر كان من باب الحماية وإن محدش يتكلم عني بطريقة مش كويسة نعطل خروج الألبوم، وانا كمان كنت خايفة من نزول الألبوم".

واكملت بسمة بوسيل، أن "الزواج وحب العمر خد مكان النجومية والشهرة والغناء، واتجوزت بدون فستان وحفل زفاف بس انا وتامر حسني اتفقنا علي كده ودي مش غلطته وانا عارفة اني متجوزة حد مشهور جدا، شهرة تامر كنت بالنسبة لي مستفزة ومخيفة وفعلا كنت باهتز نفسيا وبخاف وعملنا فرح وكل حاجة بشكل خاص، ونزل خبر زواجنا في الصحافة، وانا عارفة ان فيه هجوم حصل عليا وكانوا بيجولنا قدام البيت يطالبوه طلقها طلقها، وأمي كانت خايفة وهو كمان كان خايف من تسليط الأضواء على زواجنا".

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