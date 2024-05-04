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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تقترب حماس من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل؟

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن حماس وافقت على بنود الاقتراح المصري وأن الولايات المتحدة أعطت ضمانات لإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وذكرت قناة "الشرق" أن حركة حماس وافقت على الصفقة بعد إزالة اعتراض إسرائيل على أسماء عدد من أسرى المؤبدات الفلسطينيين، وتقديم التزام أميركي بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة مع انتهاء انتهاء المرحلة الأخيرة من الاتفاقية.

وذكرت قناة الشرق أنه من المتوقع أن تعلن حماس خلال الساعات المقبلة قبولها للاقتراح المصري لوقف إطلاق النار بعد محادثات مكثفة بين مصر وقطر وإسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن مصادر فلسطينية قدرت أنه بحلول نهاية الأسبوع المقبل من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبه، سارع مسؤول سياسي إسرائيلي إلى التوضيح في وسائل إعلام عبرية، أن "إسرائيل لن توافق بأي حال من الأحوال على إنهاء الحرب في إطار اتفاق لإطلاق سراح مختطفينا".

وقال "كما قرر المستوى السياسي، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يدخل رفح ويدمر ما تبقى من كتائب حماس هناك، سواء كانت هناك هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن لدينا أم لا".

من جانبه، انتقد الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس بشدة تصريحات المسؤول السياسي، وقال: "لم يتم تلقي رد رسمي على المخطط التفصيلي، وعندما يتم تلقيه - سوف يجتمع مجلس إدارة الحرب ويناقشه، وحتى ذلك الحين، أقترح على الجهات السياسية وجميع صناع القرار أن ينتظروا التحديثات الرسمية، والتصرف بهدوء وعدم الدخول في الهستيريا لأسباب سياسية".

وكتبت عضو الكنيست من حزب العمل إفرات رايتن: "إن إصدار إعلان عن دخول رفح بأي حال من الأحوال، باتفاق أو بدونه، في مثل هذا الوقت الحرج، عندما تتفق جميع الأطراف ومن الممكن إخراج الرهائن أحياء، يعني إفشال الصفقة والتخلي عن أحدها". من أهداف الحرب التي تم تحديدها – عودة المختطفين. سيكون اللوم دائما عليك."

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