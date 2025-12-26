قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كسور وكدمات.. هجوم على كيا بسبب أبواب سياراتها الكهربائية عالميًا

عزة عاطف

تواجه شركة كيا الكورية منعطفًا قانونيًا جديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طلبت رسميًا من المحكمة الفيدرالية إسقاط دعوى قضائية جماعية رفعها ملاك طراز "كيا كرنفال" (Kia Carnival) موديلات 2022 و2023. 

وتتمحور القضية حول اتهامات بوجود عيوب في “الأبواب المنزلقة الكهربائية”، يزعم المدعون أنها تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الركاب، وخاصة الأطفال. 

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الشكاوى التي وصفت الأبواب بأنها "عدوانية" ولا تستجيب لوجود عوائق بشرية أثناء الإغلاق، مما يضع العلامة الكورية تحت مجهر هيئات الرقابة على السلامة من جديد.

تفاصيل النزاع مع كيا: حساسات الأمان تحت المجهر

تتلخص ادعاءات المدعين في أن نظام "الرجوع التلقائي" (Auto-Reverse) في أبواب كرنفال يعاني من خلل في البرمجة أو في "حساسات الضغط" (Pinch Sensors). 

ويزعم المتضررون أن الأبواب تتطلب قوة ضغط هائلة لكي تكتشف وجود عائق وتتوقف عن الإغلاق، مما أدى في بعض الحالات المسجلة سابقًا إلى وقوع كدمات وجروح، بل وكسور في العظام لبعض المستخدمين قبل تدخل الشركة. 

ويرى المحامون أن الحل الذي قدمته كيا سابقًا لم يكن كافيًا لمعالجة أصل المشكلة، بل كان مجرد محاولة لتهدئة المخاوف دون تغيير الأجزاء الميكانيكية المعيبة.

رد كيا: مخاوف افتراضية ولا أضرار حقيقية

في مذكرتها القانونية للمحكمة، جادلت كيا بأن الدعوى الحالية تفتقر إلى وجود "ضرر مادي ملموس"، ووصفت ادعاءات الملاك بأنها "مخاوف افتراضية" لا تستند إلى وقائع إصابة حديثة بعد إجراء التحديثات البرمجية. 

وأكدت الشركة أن الاستدعاء الذي أجرته في عام 2023، والذي شمل أكثر من 51 ألف سيارة، قد عالج المشكلة عبر إضافة "أجراس تنبيه" صوتية وتقليل سرعة إغلاق الباب عند اقترابه من القفل النهائي، مما يمنح الركاب وقتًا كافيًا لإبعاد أطرافهم. 

وتصر كيا على أن بقاء هذه الدعوى في المحاكم يمثل استنزافًا غير مبرر، طالما لم يثبت فشل التحديث الأخير في حماية المستخدمين.

حملات الاستدعاء في السعودية والمنطقة

لم تكن منطقة الشرق الأوسط بعيدة عن هذه الإجراءات؛ فقد أطلقت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية سابقًا حملة استدعاء شملت موديلات كرنفال لعامي 2021 و2023 لنفس السبب المتعلق بآلية فتح وقفل الباب المنزلق. 

ينتظر حاليًا قرار المحكمة الفيدرالية في ولاية ميريلاند لتحديد ما إذا كانت القضية ستستمر كدعوى جماعية أم سيتم قبول طلب كيا بالإغلاق. وفي حال استمرار القضية، قد تضطر كيا لتقديم تعويضات مالية ضخمة أو إجراء عملية استدعاء ميكانيكية شاملة لتغيير الحساسات بالكامل بدلًا من مجرد تحديث البرمجيات. 

وينصح خبراء السيارات ملاك كرنفال بضرورة مراقبة حركة الأبواب بدقة، والتأكد من إجراء كافة الاستدعاءات المسجلة عبر أرقام الهيكل الخاصة بسياراتهم لضمان أعلى مستويات الأمان لعائلاتهم.

