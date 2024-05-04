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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قداس عيد القيامة في حماية الشرطة بـ 7 كنائس بأطفيح .. صور

ايبارشية اطفيح
ايبارشية اطفيح

انتشرت قوات الامن بمركز أطفيح تزامنا مع توافد الاقباط على 7 كنائس بمحيط المدينة استعدادا لحضور قداس عيد القيامة المجيد. 

وتولت القوات برئاسة المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح القيام بدوريات أمنية للتأكد من تمركز الخدمات في أماكنها المقررة وتولى خبراء المفرقعات اجراء عمليات التمشيط والتعقيم اللازمة. 

وشهدت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني عقب وضع خطة أمنية محكمة تهدف لحماية الكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

واجتمع اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بالقيادات الأمنية بكافة قطاعات المديرية لاستعراض بنود خطة تأمينات كنائس بالمحافظة والتي تم البدء في تنفيذها منذ الأسبوع الماضي.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات امن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها وشملت الخطة التي أعدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث و اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين طوال فترة الاحتفالات بالإضافة إلي تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأكد مدير أمن الجيزة في اجتماعه بضباطه علي تعزيز الخدمات الأمنية في محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم اكثر من 160 كنيسة والتي من اكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بابو النمرس و كنيسة العمرانية وامبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية. 

وقال مصدر امني إن الدوريات الأمنية وقوات الانتشار السريع بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتاً إلى أنه تم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء في شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح. 

وأشار المصدر إلى أنه تم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً فضلا عن إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الأجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أية محاولات مشبوهه للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن.

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كنائس أطفيح قداس عيد القيامة المجيد قداس عيد القيامه المجيد

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قداس عيد القيامة في حماية الشرطة بـ 7 كنائس بأطفيح .. صور


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