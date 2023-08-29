عز الأسطول يكشف عن أخر استعدادته لحفله لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

أكد الفنان عز الاسطول، أن معظم الأغاني التي سأقوم بغنائها في مهرجان القلعة ستكون مصرية مختلفة ومنها أغاني مصرية صعيدي وتراثية، كما أنه سيكون هناك أغنية صوفية اسمها مدد"

وقال عز الاسطول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مهرجان القلعة فرصة للفنانين الذين يريدون تقديم فنون مختلفة كي يسمعهم الجمهور على الهواء في الحفلة أو المشاهدة التلفزيونية.

وتابع الفنان عز الاسطول، أنه كنت أسعى من فترة للغناء في مهرجان القلعة، مؤكدا انه فخور بالمشاركة خاصة أنه فرصة عظيمة لإثراء الهوية المصرية وسط نجوم مصريين.

المهرجانات الشعبية

وأشار عز الاسطول إلى أنه يحب تقديم أعمال متنوعة بين الأغاني ذات اللهجة العربية خلال هذه النوعية من المهرجانات الشعبية.

