بالرقص والغناء.. بيومي فؤاد يشعل الأجواء في العرض الخاص لـ«العميل صفر» بالسعودية

تداول رواد السوشيال ميديا، لقطات عفوية للفنان بيومي فؤاد، من العرض الخاص لفيلم “العميل صفر” في السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، وهو يرقص، ويغني مع صناع الفيلم.

ويعتبر العرض الخاص الذي يقام للفيلم في السعودية هو العرض الثالث للفيلم، حيث أقيم العرض الخاص الأول للفيلم في مول مصر في القاهرة، وأقيم العرض الثاني للفيلم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدور قصة العميل صفر حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلا سريا مهما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن؛ تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص، وكون فريقه الشخصي؛ من أجل المهمة الجديدة، والتي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما لمصر؛ لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.