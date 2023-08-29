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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب إرادة جيل يدعو السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن حزب إرادة جيل بإجماع نوابة وأعضائه بجميع الأمانات بجمهورية مصر العربية الدعم التام للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل الوصول إلى تطلعات الشعب المصرى والاستمرار في قيادة سفينة الوطن لبر الأمان والتنمية والرخاء، ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية ومواجهه التحديات المحيطة بمصرنا والمصريين واستمرار الأمن والأمان بتكاتف وتماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام.

وشدد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أن الحزب بكافة نوابة وقياداته وأعضاءه أكدوا أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الصعبة التي تواجه العالم كله، ولثقة الشعب المصرى الكبيرة في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعبور بمصر إلى بر الأمان والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، قرروا دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وأكد "مطر"  أنه بالمقارنة البسيطة بين كيف كنا في عام ٢٠١٤ وكيف اصبحنا الان في ٢٠٢٣ وخاصة من الناحية الامنية والمشروعات العملاقة، يدعونا الى دعم ومطالبه الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف النائب تيسير مطر رئيس الحزب أن قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر و الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده( سياسا" -واقتصاديا"- واجتماعيا" ) وأن هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطني من أجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة.

السيسي إرادة جيل الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة صدى البلد برلمان

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