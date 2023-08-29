رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

مثلما يشهد الوسط الفنى حالة من العداء بين الزوجين بعد حدوث الطلاق هناك أيضا نجوم يحافظون على علاقتهم بعد الانفصال خاصة بعد أن هناك أطفال أو أولاد تربط بينهما ولعل آخر هذه الظواهر الإيجابية ما أعلنت عنه كل من أسما شريف منير وهيدى كرم وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

تامر حسنى وبسمة بوسيل

حرص الفنان تامر حسنى على التواجد مع أبنائه فى أول يوم دراسى لهم برفقة الفنانة بسمة بوسيل والتى شاركت جمهورها فيديو لتامر حسني مع أبنائه في أول يوم مدرسة أثناء استقباله لهم بعد اليوم الدراسي.

وظهر في الفيديو تامر حسني وهو يداعب أبناءه ويصطحبهم معه عقب انتهاء اليوم الدراسي.

أسما شريف منير

كما شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بصورة جديدة لها مع طليقها من قبل.

وظهرت أسما، برفقة طليقها وابنتها وعلقت علي الصور قائلة : " كل حاجة في الدنيا بتهون لما بشوفك في لحظات نجاحك، هتفضل دائمًا في ضهرك لحد لما نعجز أنا وباباكي يارب ادينا الصحة ونشوفك في أعلي الأماكن و بتحققي كل أحلامك، بنحبك .. يا حياتي هفضل اشكرك طول عمري علي نبلك ووجودك في حياة بنتك عشان انت من ارقي الأشخاص القليلين في الدنيا.. ربنا يخليك ليها و تفضل ضهرها و سندها".

أسما شريف منير

هيدى كرم

أما الفنانة هيدى كرم قد ظهرت مع طليقها فى حفل تخرج ابنها نديم من الجامعة الأمريكية ونشرت هيدي كرم مقطع فيديو لجمهورها ترصد فيه فرحتها بتخرج ابنها ونشرت صورا لها من حفل التخرج وهي تحتفل مع ابنها وعائلتها.

ووجهت هيدي كرم رسالة لابنها: "انتهى فصل ويبدأ وآخر أتمنى أن تحقق كل أحلامك".

ونادرا ما يظهر طليق هيدى كرم معها فى اى احتفالات أو مناسبات الا انه يدعم ابنه الوحيد نديم ويتعاونا سويا من أجل الحفاظ على هذه العلاقة الراقية.