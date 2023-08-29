250 مليون دولار.. بلينكن يكشف عن مساعدات عسكرية هامة لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن حزمة الأسلحة الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تُقدر بـ 250 مليون دولار.

وأكد بلينكن، أن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ موجهة ومضادات للدروع وذخيرة.

ومنذ وقت قليل، قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع.

كما أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا، تبلغ 5 مليارات يورو أي 5.44 مليار دولار سنويًّا.