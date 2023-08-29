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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: لا أخشى أن ينتهي بي الأمر خلف القضبان

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخشى أن ينتهي به الأمر خلف القضبان، لأنه يعتبر القضايا الجنائية المرفوعة ضده احتيالية.

وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع جلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث… كل قضية هي عملية احتيال"، مضيفا أنه “يلاحق من قبل أشخاص سيئين ومرضى".

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "الآن لدي أنصار أكثر من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، وصف ترامب تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 بانه "تدخلا انتخابيا".

وحدد قاض أمريكي تاريخ 4 مارس 2024 موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية فيدرالية بشأن محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

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أول تعليق لـ ترامب على تحديد موعد محاكمته في مارس 2024

وقالت القاضية تانيا تشوكتين إن الجمهور لديه الحق في "حل ناجع وسريع لهذه القضية"

وقال سيدريك ريتشموند مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ترشح بايدن في السباق الانتخابي 2024 لن يركز على الأزمات القانونية التي تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن.

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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