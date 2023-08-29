كارثة لـ الحزب الجمهوري.. مرشح رئاسي أمريكي يطالب باستبعاد ترامب من الانتخابات

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، كريس كريستي، اليوم الثلاثاء، إن القضية المرفوعة بحق الرئيس السابق، دونالد ترامب، كارثة للحزب الجمهوري.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كريستي: "هذه كارثة للحزب الجمهوري… ولهذا السبب كنت أقول منذ أن دخلت السباق أنه لا يمكن له أن يكون مرشحنا".

وأوضح المرشح الرئاسي الأمريكي، أنه يتوجب على الناخبين الجمهوريين أن ينتبهوا إلى حقيقة أن أحد مرشحيهم الرئاسيين، سيمثل أمام المحكمة يوميا اعتبارا من الـ 4 مارس، عوضا عن الاهتمام بحملته الانتخابية ضد بايدن.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 بانه "تدخلا انتخابيا".

وحدد قاض أمريكي تاريخ 4 مارس 2024 موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية فيدرالية بشأن محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

وقالت القاضية تانيا تشوكتين إن الجمهور لديه الحق في "حل ناجع وسريع لهذه القضية"