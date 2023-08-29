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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة لـ الحزب الجمهوري.. مرشح رئاسي أمريكي يطالب باستبعاد ترامب من الانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، كريس كريستي، اليوم الثلاثاء، إن القضية المرفوعة بحق الرئيس السابق، دونالد ترامب، كارثة للحزب الجمهوري.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كريستي: "هذه كارثة للحزب الجمهوري… ولهذا السبب كنت أقول منذ أن دخلت السباق أنه لا يمكن له أن يكون مرشحنا".

وأوضح المرشح الرئاسي الأمريكي، أنه يتوجب على الناخبين الجمهوريين أن ينتبهوا إلى حقيقة أن أحد مرشحيهم الرئاسيين، سيمثل أمام المحكمة يوميا اعتبارا من الـ 4 مارس، عوضا عن الاهتمام بحملته الانتخابية ضد بايدن.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 بانه "تدخلا انتخابيا".

وحدد قاض أمريكي تاريخ 4 مارس 2024 موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية فيدرالية بشأن محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

أول تعليق لـ ترامب على تحديد موعد محاكمته في مارس 2024

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وقالت القاضية تانيا تشوكتين إن الجمهور لديه الحق في "حل ناجع وسريع لهذه القضية"

دونالد ترامب كريستي أمريكا

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