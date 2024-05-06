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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط تاجر مخدرات بمدينة رأس سدر بحوزته 200 كيلو حشيش

اللواء محمد العناني
اللواء محمد العناني مدير امن جنوب سيناء

ألقت قوات الأمن بمحافظة جنوب سيناء، القبض على أحد تجار المخدرات بمدينة رأس سدر، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد العناصر “له معلومات جنائية” بالإتجار في مخدر الحشيش وترويجه، متخذاً من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن جنوب سيناء، جرى استهداف المتهم وضبطه بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 كيلو جرام، تقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدير امن جنوب سيناء

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جنوب سيناء رأس سدر القبض تجار حشيش مخدرات

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