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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شلالات وبحيرات.. السيول تحول سانت كاترين لـ "سويسرا مصر"

السيول بسانت كاترين
السيول بسانت كاترين

حولت  السيول مدينة سانت كاترين إلي ما يشبه سويسرا أخرى  مليئة بالبحيرات والشلالات التي سقطت من أعلى الجبال لترسم لوحات جمالية طبيعية جذبت مواقع التواصل الاجتماعي  بهذه المناظر الخلابة وأطلق عليها  سكان سانت كاترين  اسم " سويسرا مصر " .


وقال الشاب صالح عوض من شباب قبيلة الجبالية والذي التقط صور فوتوغرافية المناظر الطبيعية التي صناعتها الأمطار والسيول أن السيول حولت سانت كاترين لمدينة أوربية بأجواء مصرية مشيرا إلى أن جميع الشباب تسابق لاستغلال فرصة السيول للدعاية والترويج لمدينة سانت كاترين  ليقبل المصريين لزيارتها في أعياد الربيع.


وأضاف الشاب حميد صبحي من شباب قبيلة الجبالية أن مدينة سانت كاترين سقطت عليها كميات كبيرة من الأمطار والسيول منذ أمس الأول مما أنعش الحياة البرية وأوضح صبحي أن هذا الموسم سوف تكون سانت كاترين حديقة خضراء كبيرة في الوديان والجبال حيث تكثر أشجار اللوز والتفاح والأعشاب الطبية والعطرية النادرة .


وأضاف جمال الجبالي من شباب سانت كاترين ان السيول جاءت بالخير والنماء والتي لم تاتي بهذه الكثافة منذ سنوات والتي حولت سانت كاترين لمنتجع سياحي طبيعي .


ودعا محمد عيد مساعد رئيس مدينة سانت كاترين لشئون البدو المصريين لزيارة سانت كاترين في تلك الاجواء الطبيعية مشيرا إلى إن البحيرات وشلالات المياه سوف تستمر لعدة شهور موضحا ان تسرب المياه من اعلي الجبل صنع لوحات طبيعية رائعة .
من جانبه أكد المهندس اشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية ان السدود والبحيرات التي انشئت منذ أعوام نجحت في حماية سانت كاترين والطرق من آثارها  علاوة علي الانتفاع منها للزراعة والشرب في وديان سانت كاترين وكشف النمر أن سيل وادي الرنسي بالقرب من السعال كان يشبه فيضان ووصل حتي وادي النصب بالقرب من دهب .
 

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جنوب سيناء السيول سانت كاترين سويسرا بحيرات شلالات

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