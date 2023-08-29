أول تعليق لـ ترامب على تحديد موعد محاكمته في مارس 2024

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 بانه "تدخلا انتخابيا".

وحدد قاض أمريكي تاريخ 4 مارس 2024 موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية فيدرالية بشأن محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

وقالت القاضية تانيا تشوكتين إن الجمهور لديه الحق في "حل ناجع وسريع لهذه القضية"

وقال سيدريك ريتشموند مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن ترشح بايدن في السباق الانتخابي 2024 لن يركز على الأزمات القانونية التي تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن.

رفع محامي الضرائب في ولاية فلوريدا دعوى قضائية اتحادية تطالب بحرمان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.

ويجادل المحامي لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها أعداء.

ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.