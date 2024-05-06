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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد زوار بالآلاف على شواطئ منتجع العائلات بالغردقة للاحتفال بعيد شم النسيم

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهد منتجع العائلات بالغردقة، اليوم الاثنين، توافداً هائلاً من المواطنين من مختلف مناطق البلاد، لقضاء عطلة عيد شم النسيم على شواطئ المنتجع، في جو من الفرح والترفيه وسط تدابير أمنية مشددة وخدمات إسعاف متوفرة.

وأكد أشرف فؤاد، مدير منتجعات العائلات في الغردقة، أن الزوار بدأوا في التوافد على النادي منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تم التنسيق مع جمعية الغوص والإنقاذ البحري لتعزيز فرق الإنقاذ بزيادة عدد المنقذين إلى 25، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل.

وأوضح أنه تم توفير التأمين اللازم من قبل مديرية الأمن بالبحر الأحمر، مع توفير كميات كافية من الكراسي والشازلونجات لراحة الزوار.

وأشار فؤاد إلى ميسورية الأسعار، حيث يبلغ سعر التذكرة للدخول إلى المنتجع 50 جنيهًا، وسعر دخول شاطئ العائلات 50 جنيهاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وتنخفض إلى 10 جنيهات بعد ذلك، بينما تبلغ تكلفة دخول شاطئ العائلات 2 تذكرة 20 جنيهاً.

وفتحت حديقة الأسرة المجاورة للمنتجع أبوابها للاحتفال بالعيد برسم دخول رمزي 10 جنيهات، حيث توفر أماكن للعب للأطفال وكافتيريا ومناطق خضراء لقضاء وقت ممتع."

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