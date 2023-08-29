عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محامي فلوريدا يرفع دعوى قضائية بعدم أهلية ترامب لإعادة انتخابه في 2024

ترامب
ترامب

رفع محامي الضرائب في ولاية فلوريدا دعوى قضائية اتحادية تطالب بحرمان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.

ويجادل المحامي لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها أعداء.

ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.

ورفع محامي ضرائب في فلوريدا دعوى قضائية اتحادية لحرمان الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.

ويجادل لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها. أعداء.

ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم السيد ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.

 

أعمال الشغب الإجراءات الجنائي الإجراءات الجنائية الرئيس الأمريكي السابق الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة ا انتخابات 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية ضد منطقة تعليمية لهذا السبب

زلزال بقوة 7.0 يضرب بحر بالي بإندونيسيا

السلفادور.. الرئيس بوكيلي يحرز تقدمًا قويًا في استطلاع الرأي قبل انتخابات 2024

سوريا.. 4 طائرات إف-16 إسرائيلية هاجمت مطار النيرب

الأمطار الغزيرة في تشيلي تتسبب بخسائر زراعية تزيد قيمتها عن مليار دولار

علماء الآثار في بيرو يكتشفون مقبرة عمرها 3000 عام

من أصل جزائري .. دارمانين خليفة ماكرون المحتمل يوجه خطابا للطبقة العاملة

قبل العودة للدراسة .. فرنسا تحظر ارتداء العباءة الاسلامية للفتيات في المدارس

ترشيحاتنا

أحمد عبد القادر يفاجئ جمهور الأهلي في أحدث ظهور| شاهد

صدمة مدوية| أول تعليق لـ جاكسون موليكا على أنباء اقترابه من الأهلي

لماذا لا يجوز ذكر اسم الله في الحمام.. وهل يأثم من قال البسملة سرًا للوضوء؟

تدمر بطارية آيفون .. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا 

أسرع سيارة تقدمها فيراي بالسوق السعودي موديل 2023 |صور

النقل ترفع قيمة غرامة التدخين بالمترو والقطار الكهربائي إلى 250 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ