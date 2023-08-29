محامي فلوريدا يرفع دعوى قضائية بعدم أهلية ترامب لإعادة انتخابه في 2024

رفع محامي الضرائب في ولاية فلوريدا دعوى قضائية اتحادية تطالب بحرمان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.

ويجادل المحامي لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها أعداء.

ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.

ورفع محامي ضرائب في فلوريدا دعوى قضائية اتحادية لحرمان الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.

ويجادل لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها. أعداء.

ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم السيد ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.