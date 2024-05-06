مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مجرم والشعب هو من يدفع الثمن

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن حماس لديها حماقة سياسية، مشيرا إلى أنه لا قيمة لأي قيادة سياسية تغامر بمصالح شعبها لمصلحتها الشخصية.

وقال محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، إن الاحتلال الإسرائيلي مجرم وحماس ترتكب خطيئة والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، مؤكدا أن حماس ذراع جماعة الإخوان الإرهابية والإعتبارات الفلسطينية أخر ما تقر به.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن بعض الجماعات والتنظيمات وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تسعى وراء مصالح شخصية.

