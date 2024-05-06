مستشار الرئيس الفلسطيني : أمريكا شريك في العدوان ويدفع المجرمون الثمن .. فيديو

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش ، إن الجانب الامريكي شريك في الجريمة التي تقع في قطاع غزة والشعب الفلسطيني ، متابعا :" الموقف الامريكي داعم للعدوان ومشارك للعدوان " .

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن امريكا اذا ارادت أن توقف العدوان على الشعب الفلسطيني سيتوقف ، مشيرا الي ان امريكا عرقلت كل حلول القضية الفلسطينية منذ قيام السلطة الفلسطينية من 30 عاما .

ولفت الي ان امريكا هي التي منعت قيام الدولة الفلسطينية ، ومنعت الأمم المتحدة من الاعتراف بها، وهي شريكة مع إسرائيل في العدوان .

واصل: سيأتي يوم ويدفع المجرمون في امريكا وإسرائيل ثمن هذا العدوان على الشعب الفلسطيني.