اقتصاد

وزير الاستثمار ومحافظ السويس يتفقدان المنطقة الحرة بعتاقة والأدبية

وزير الاستثمار خلال الجولة
وزير الاستثمار خلال الجولة
ولاء عبد الكريم

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي ، محافظ السويس، بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة ، للوقوف على حجم الإنجاز والفرص المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي الهام.

وخلال جولته داخل المنطقة، تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من المصانع والمنشآت، واطلع على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة بعتاقة كقاطرة رئيسية للصناعات التصديرية ومركز جذب للاستثمارات النوعية

وتفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من المشروعات حيث تفقد ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن والتي تعمل في مجال بناء وتأجير واستئجار المعدات البحرية وإصلاح وصيانة السفن، وتفقد مصنع شنيدر الكتريك للنظم لتجميع وتشغيل وصيانة اللوحات والنظم الآلية للتحكم والسلامة والقيام بالأعمال الهندسية للتحكم والاتصالات والبنية التحتية سواء للسوفت وير أو الهارد. كما تفقد مصنع جلاكسي للكيماويات والذى يعمل في نشاط تصنيع الكيماويات التي تدخل في العديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية .
وتقام المنطقة الحرة العامة بالسويس على ثلاثة مواقع بكل من الادبية وعتاقة وبورتوفيق ويعمل بهم ١٧٣ مشروع برؤوس أموال ٤٠٠ مليون دولار وتكاليف استثمارية مليار دولار وتوفر ٥ الاف فرصة عمل
وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم نماذج النجاح في منظومة الاستثمار المصرية حيث يوجد حاليا ٩ مناطق حرة عامة منتشرة بمعظم مَحافظات الجمهورية ويتواجد بها ١٢٢٤ مشروع برؤوس أموال ١٤.٧ مليار دولار وتكاليف استثمارية ٣٨.٧ مليار دولار وتوفر ٢٢٨ الف فرصة وتساهم في المتوسط ب ٢٠٪ من صادرات مصر غير البترولية ، وذالك نظراً لما توفره من حزمة متكاملة من الحوافز والمقومات الداعمة للمستثمرين.

وقال "الخطيب": "إن ما نراه هنا في عتاقة هو نموذج لما نطمح إليه: بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال مرنة، وقصص نجاح لمستثمرين يصدرون منتجاتهم للعالم من قلب مصر، مشيراً إلى أن المناطق الحرة هي رئة يتنفس منها الاقتصاد المصري، وسنواصل دعمها وتطويرها لتعظيم دورها في تحقيق مستهدفات الدولة."

واشار إلى أن التكامل بين المزايا التي تقدمها المناطق الحرة، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الموانئ المجاورة مثل ميناء السخنة، يخلق منظومة استثمارية متكاملة يصعب منافستها، تتيح للمستثمر الإنتاج والتصدير بكفاءة وسرعة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد محافظ السويس أن المنطقة الحرة تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تملكه من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  والهيئة العامة للاستثمار على دعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل لأبناء السويس.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، مشيدًا بجهود وزارة الاستثمار في تطوير المناطق الحرة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية للمناطق الاستثمارية المختلفة، والتأكد من فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين العاملين بها.

وزير الاستثمار اخبار مصر مال واعمال ميناء الأدنبية العمليات الانتاجية والتصديرية الصناعات التصديرية

