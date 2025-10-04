أحمد ربيع يحرز هدف تقدم الزمالك في المحلة بالدوري

أحرز أحمد ربيع لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك غزل المحلة في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وما زال التعادل السلبي قائما حتى الآن.

ونجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية ليعلن تقدم المارد الأبيض





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.